中鋼獲UL再生材料含量驗證 淨零碳排全球鋼鐵業首家

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（中央社記者吳家豪台北2日電）中鋼公司今天宣布，2021年將所生產的鍍鋅鋼品SGCC RC12提高廢鋼使用比例至12%，並通過UL 2809驗證，成為全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業。

中鋼發布新聞稿說明，UL 2809為美國知名驗證機構UL制訂的環境聲明驗證，申請者須通過UL嚴格的生產流程及再生材料管控審查，才可獲得證書。

全球個人電腦、印表機及3D列印解決方案供應商惠普公司（HP）2020年獲得UL頒發全球首項海洋回收塑料含量驗證，逐步對供應商提倡環境永續政策，HP組裝廠也向中鋼提出鍍鋅鋼品SGCC再生材料比例須達8%以上，且必須取得UL 2809再生材料含量驗證。

為推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）發展工作及因應碳中和挑戰，中鋼去年展開UL 2809驗證申請，組成專案小組完成製程能力、控管再生材料比例及客戶需求的全面評估後，決定將鍍鋅鋼品SGCC RC12於煉鋼過程中添加的再生材料廢鋼比例由8%向上調整至12%。

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中鋼並針對訂單處理流程、煉鋼排程與生產管控、品質管理等相關產銷系統，訂立必要控管點及作業邏輯，確保驗證產品符合再生材料含量要求，順利通過UL嚴格物料管控及追溯查核，成為全球首家取得UL 2809再生材料含量驗證的鋼鐵公司。

中鋼表示，為因應未來國際淨零碳排趨勢，將研發調高再生材料含量的生產技術，朝低碳生產及循環經濟的永續發展之路持續前進。（編輯：林淑媛）1110102