蔡明忠稱淨零進程落後 經長重申先低碳後零碳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北3日電）富邦集團董事長蔡明忠先前指出，台灣在淨零轉型進程上已落後；經濟部長王美花今天在專訪中說明「2x2」概念，從能源與製造部門著手，採「先低碳、後零碳」方式推進。

王美花中午接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，暢談振興五倍券、能源轉型及台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等相關議題。

中油在桃園觀塘工業區興建第三天然氣接收站，引起環團反對並發起公投連署成案，去年12月18日未達門檻，不過，蔡明忠在12月1日出席活動時指出，天然氣是能源轉型過程中的替代方案，以後不可能高達一半的能源還是來自天然氣，台灣仍在討論三接，可看出淨零進程已落後。

王美花在專訪中說明「2x2」概念，從能源與製造部門著手，採「先低碳、後零碳」方式推進，進而達到2050淨零轉型目標。

不過，她也坦言，以現有技術無法達成淨零，必須持續研發新技術，國際上也認同天然氣是淨零碳排的重要橋接工具，初步討論燃氣混氫氣或燃煤混氨氣燃燒，進而減少碳排放，此外，還要精進碳捕捉技術。

王美花進一步指出，新能源未來走向，國際有很多不同討論，像是歐盟執行委員會突拋出震撼彈，擬將核能與天然氣納為「綠色能源」，引起法國、德國爭執。

對台灣來說，則是持續非核、展氣、減煤、增綠，王美花說，再生能源有間歇性，但燃氣機組能快速起停，兩者就是最好搭配。（編輯：張均懋）1110103