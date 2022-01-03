台電等捐款助壽山動物園改建 經長重申依規定回饋

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（中央社記者梁珮綺台北3日電）台電、中油等國營企業捐款改建高雄壽山動物園，遭質疑是「不樂之捐」，經濟部長王美花今天表示，台電在高雄有新建工程，按照規定是回饋給地方，總金額為工程款的1%。

王美花中午接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，暢談振興五倍券、能源轉型及台灣申入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等相關議題。

日前高雄市政府為籌措壽山動物園改建經費，向國營企業台電、中油等募資，遭質疑為「不樂之捐」，經濟部回應，台電與中油分別補助新台幣8000萬元，是配合公司建設計畫所給予的地方回饋。

王美花今天在網路節目強調，台電與中油在高雄市有興建工程，前者為興達電廠更新改善計畫，後者為新天然氣接收站，按照規定，只要有新建工程需給予地方政府回饋金，當地方政府提出專案申請，經由台電、中油各自董事會通過後，就可以撥款。

她表示，當新建工程進行時，地方政府可向國營事業提出專案申請，總金額不得超過當年工程款的1%。

而除了新建工程，台電有發電廠，也會依發電度數回饋地方。（編輯：潘羿菁）1110103