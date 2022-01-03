稽查小組查9家食材供應商 業者反映4因素影響成本

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（中央社記者梁珮綺台北3日電）繼查完24家火鍋店、速食店等，物價稽查小組今天向上溯源，稽查9家肉品、火鍋料等中上游供應商，經濟部表示，業者反映原物料上漲、缺工、物流塞港以及肉類漲價4因素，才調漲供應食材成本。

為嚴查民生、餐飲業是否有哄抬物價情形，行政院成立跨部會「物價聯合稽查小組」，上週鎖定24家連鎖火鍋店、速食店、特色料理餐廳及手搖飲店，今天起向上溯源，瞄準中上游供應商。

經濟部晚間發布新聞稿指出，初步稽查9家豬肉、牛肉、雞肉、綜合火鍋料等9家供應商，地點遍及台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、屏東縣等6個縣市。

經濟部進一步表示，已請業者就稽查項目具體說明進銷貨價格、數量與漲價品項原因、漲幅及提供佐證資料，以釐清物價調漲原因。

業者則反映，受原物料（如飼料）漲價、缺工現象、國際物流塞港、進口肉類漲價等4因素影響，才調漲供應食材成本。

經濟部強調，物價聯合稽查小組查證後，若發現業者涉有公平交易法第15條聯合行為、第25條欺罔行為或刑法第251條意圖抬高交易價格、囤積物品等情形，會交由公平會或法務部所屬檢調機關，依法速查嚴辦。（編輯：張均懋）1110103