國巨5日併奇力新拚毛利 2023年高階品比重衝8成

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）被動元件大廠國巨積極提升高階特殊品比重，外資法人預估到2023年，高階特殊品占國巨整體業績比重可超過80%，上看82%，有助毛利和價格表現。

國巨集團透過股份轉換案合併關聯企業電感元件廠奇力新的轉換基準日將於5日生效。外資法人指出，國巨集團將成為提供完整方案的被動元件大廠，有助提升議價能力。

國巨今天股價強勢表態，盤中最高來到新台幣531元，大漲8.1%。

國巨積極調整產品組合，目前國巨集團在標準品業績比重約25%，特殊品比重約75%。美系外資法人3日報告預估，到2023年，國巨在高階特殊品業績比重可突破80%，上看82%，標準品業績比重下降至20%以下，可望降至18%。

外資法人說，國巨集團先前併購美商普思（Pulse）和基美（KEMET）後，大幅優化產品組合，標準品比重大幅降低。

外資法人預估，去年積層陶瓷電容（MLCC）占國巨集團整體業績比重約28%，晶片電阻占比約18%，鉭質電容占比約22%，無線和電源產品占比約15%，與2016年國巨集團以MLCC和晶片電阻為主的產品組合，已大不相同。

外資法人表示，產品組合優化，帶動國巨集團在毛利和產品價格表現。

國巨集團透過股份轉換案合併電感元件廠奇力新的轉換基準日將於5日生效，奇力新將成為國巨100%持股子公司，並停止公開發行。

外資法人認為，國巨合併奇力新後，將使國巨集團成為全球少數一次供應電容、電阻、電感元件三合一完整方案的被動元件大廠，有助提升國巨集團市場議價能力。

此外，外資法人指出，國巨集團在車用和工控的應用占比也大幅提升。根據國巨資料，去年前3季車用占國巨集團業績比重約19%，工控占比約31%，兩者占比已近5成，較2016年兩者占比約25%大幅增加。

國巨先前預估，今年首季車用占比有機會提升到20%，今年資本支出有相當程度比重布局車用被動元件產能，預估2023年車用占比可提升到22%。（編輯：康世人）1110104