顏炳立：打炒房下剛性買盤撐場 今年房市持穩

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（中央社記者蔡芃敏台北4日電）戴德梁行董事總經理顏炳立表示，市場預期央行今年可能升息，但利率仍處相對低點，又有打炒房政策。不過，房市如同雲中月圓，雖身處雲中，並不暗淡，主要以剛性買盤撐場，房市持穩，估計全年移轉棟數略減至約31萬棟。

戴德梁行今天舉行房地產市場概況記者會，顏炳立分析，去年房市就是「炒作」，房市沒有雞犬升天，豪宅、店面市場仍未回溫，但卻炒到雞飛狗跳。像是開發商攜手投資客，許多建案有民眾半夜排隊買房，營造房市火熱的奇特現象。

展望今年房市，顏炳立認為，「虎嘯市場，只剩貓聲」，預測今年房地產市場靈魂是「土地」，房市表現樂觀，但房價再漲空間有限，整體買氣將收斂，不會再像去年那麼熱。

他說，即便央行出手升息，市場利率仍處低檔，剛性買盤撐場，房市表現持穩。不過，政府打炒房政策將斷金流，如同「雲中月圓」，雖身處雲中，但並不暗淡；也就是說儘管有政策干擾，但對房市影響不大，仍屬樂觀。

顏炳立進一步說，蛋白區大坪數物件追上蛋黃區中古屋價格，「如果還去買蛋白區，只能說你有錢還有任性」。雖仍有剛性需求撐盤，但買氣放緩，估蛋白區價格會降溫；至於豪宅市場仍是孤芳自賞，買氣可能較去年收斂。

顏炳立指出，六都地段好、面積大，商住土地量縮，價格與買氣持穩，但創高幅度放緩；他表示，台積電不僅是護國神山，也護了房地產，「員工有剛性需求」，例如台積電高雄擴廠效應加持，當地房價料將上漲3成左右。

顏炳立預估去年房屋移轉數達34萬棟，在政策影響下，今年應會略減至31萬棟，土地交易量新台幣2500億元，商用不動產1500億元。（編輯：楊蘭軒）1110104