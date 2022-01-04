聚陽去年營收創高 今年營運審慎樂觀

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（中央社記者蔡芃敏台北4日電）運輸不順問題緩解，成衣大廠聚陽今天公布去年12月營收新台幣31.77億元，月增、年增均有4成表現，全年營收289.3億元，再度寫下新猷。聚陽指出，海運仍是不確定因素，審慎樂觀看待今年表現，營運有望再攀高峰。

聚陽營運拉尾盤，去年12月營收達31.77億元，月增40.88%，年增47.36%；去年全年營收達289.3億元，年增16.07%，再創歷史新猷。

聚陽主管說明，東南亞海運塞港問題明顯趨緩，12月出貨順暢，加上越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）負面因素消散，工人到班率恢復常態，生產效率回升下，帶動營收表現回溫。

展望今年表現，他指出，海運仍是不確定性因素，但推估「運輸最壞的狀況已過」，估全球海運不順問題將逐步緩解。

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他說，歐美終端需求回溫，萬事達統計美國去年底購物季銷售狀況，消費者在服飾類支出較2020年大增4成，買氣明顯回溫。此外，品牌客戶庫存水位處在歷史低點，持續積極回補今年春夏服飾訂單。

聚陽主管認為，客戶拉貨動能強勁，目前訂單能見度至上半年，其中，毛利率較佳的機能運動服訂單比例逾5成。對於全年營運審慎樂觀，營收估達雙位數成長，有望再創新高。（編輯：趙蔚蘭）1110104