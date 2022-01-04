更多編輯台推薦新聞：
NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球
科技

NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定
生活

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

聚陽去年營收創高 今年營運審慎樂觀

2022/1/4 16:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）運輸不順問題緩解，成衣大廠聚陽今天公布去年12月營收新台幣31.77億元，月增、年增均有4成表現，全年營收289.3億元，再度寫下新猷。聚陽指出，海運仍是不確定因素，審慎樂觀看待今年表現，營運有望再攀高峰。

聚陽營運拉尾盤，去年12月營收達31.77億元，月增40.88%，年增47.36%；去年全年營收達289.3億元，年增16.07%，再創歷史新猷。

聚陽主管說明，東南亞海運塞港問題明顯趨緩，12月出貨順暢，加上越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）負面因素消散，工人到班率恢復常態，生產效率回升下，帶動營收表現回溫。

展望今年表現，他指出，海運仍是不確定性因素，但推估「運輸最壞的狀況已過」，估全球海運不順問題將逐步緩解。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，歐美終端需求回溫，萬事達統計美國去年底購物季銷售狀況，消費者在服飾類支出較2020年大增4成，買氣明顯回溫。此外，品牌客戶庫存水位處在歷史低點，持續積極回補今年春夏服飾訂單。

聚陽主管認為，客戶拉貨動能強勁，目前訂單能見度至上半年，其中，毛利率較佳的機能運動服訂單比例逾5成。對於全年營運審慎樂觀，營收估達雙位數成長，有望再創新高。（編輯：趙蔚蘭）1110104

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族