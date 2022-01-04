永冠-KY獲6家銀行團聯貸 台中廠估第3季投產

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鑄件大廠永冠-KY今天公告，與土地銀行等6家金融機構籌組的授信銀行團，簽訂聯貸合約，申請融資額度總額1.3億美元和新台幣21.45億元，除充實營運資金外，部分支應台中新廠機器設備需求，台中廠預計今年第3季投產。

永冠-KY今天表示，公司及子公司英屬維京群島商永冠能源材料股份有限公司台 灣分公司，共同與台灣土地銀行等6家金融機構籌組的授信銀行團，簽訂聯貸合約事宜，契約從今年1月10日至2027年1月10日，為期5年。

永冠-KY指出，請統籌主辦銀行（台灣土地銀行）籌組聯合授信銀行團，並向聯合授信銀行團申請融資額度總額1.3億美元和新台幣21.45億元，主要償還公司既有銀行借款、購置台中新廠機器設備、充實中期營運週轉金。

因應原物料價格上漲，永冠-KY在去年期間漲價3次，最新價格今年實施，對於風電、注塑機、產業機械客戶採用不同策略。

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在台中廠布局，永冠-KY預估今年第3季投產，年產能規劃8萬噸至10萬噸，以再生能源類（離岸/陸域風電）、注塑機、產業機械等應用為主，規劃2023年先達4.5萬噸，2024年達6萬噸，2025年達8萬噸。

在泰國布局，永冠-KY指出，需觀察COVID-19疫情變數，預計今年動工，2024年投產，產能規劃第1期年產能6萬噸，包含再生能源類（陸域風電）、注塑機及產業機械類產品，預計第1期投資額約新台幣26億元。（編輯：黃國倫）1110104