晶技去年營收創新高 法人估今年本業看增1成

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）石英元件大廠晶技自結去年12月合併營收新台幣11.38億元，是歷年同期新高，去年全年合併營收152.45億元，創歷史新高。展望今年，法人預期，晶技今年本業業績可較去年成長8%至10%。

晶技今天公布去年12月自結合併營收11.38億元，較去年11月10.83億元成長5.07%，比前年同期10.74億元增加5.9%，是歷年同期新高。

晶技指出，去年12月認列子公司中國大陸重慶眾陽置業開發案收入約新台幣900萬元。

去年第4季晶技自結合併營收34.9億元，較去年第3季41.03億元減少15%，是歷年單季第3高。

本土法人指出，晶技去年第4季因長短料訂單調整，網通、筆記型電腦應用市場需求趨緩，手機、車用因缺料組裝量減少，部分客戶存貨調整。

去年全年晶技自結合併營收152.45億元，較前年110.48億元成長37.98%，創歷史新高。

展望今年第1季，法人預估有傳統季節性淡季因素，手機出貨回到季節性表現，加上2月工作天數少，預估第1季業績較去年第4季下滑10%，預期農曆春節後客戶拉貨力道回溫。

展望今年，法人指出，5G手機、電動車、Wi-Fi 6滲透率提升，預估今年全球石英元件需求可維持雙位數百分點成長，預期晶技今年本業業績可較去年成長8%至10%。（編輯：張均懋）1110105