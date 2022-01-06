DRAM現貨價彈升1成 記憶體模組廠股價抗跌

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（中央社記者張建中新竹6日電）DRAM現貨價止跌回升，DDR4現貨均價近1個月彈升約1成，美光股價一度攀高至98.45美元，創新天價，支撐記憶體模組廠威剛及創見今天股價抗跌表現。

市調機構集邦科技調查，隨著供應商調漲產品售價，動態隨機存取記憶體（DRAM）現貨價持續不斷揚升，DDR4現貨均價近1個月自1.28美元，攀高至1.41美元，上漲約10%。

美國記憶體廠美光（Micron）第1季營運表現與第2季展望皆優於市場預期。第1季營收76.87億美元，優於市場預期的76.78億美元；第2季營收目標將介於73億至77億美元，也優於市場預估的73.3美元水準。

美光因低本益比，僅約9.9倍，獲得財經週刊巴倫週刊推薦，股價一度衝上98.45美元，創新天價，只是終場仍不敵美股重挫影響，股價收在94.4美元，下跌約2%。

威剛先前預期，隨著記憶體市場價格趨於穩定，加上庫存有效管理，將有助於優化毛利率結構，去年第4季效益可望顯現。

台股今天受美股重挫影響，指數一度大跌逾200點，威剛與創見股價表現相對抗跌，其中，威剛一度達新台幣89.6元，上漲0.8元，漲幅約0.9%；創見達71.7元，上漲0.5元，漲幅約0.7%。（編輯：郭無患）1110106