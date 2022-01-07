佳邦竹南三廠動土 2023年第2季啟用

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）保護元件及天線產品廠佳邦竹南三廠新建工程今天舉行動土典禮，預計2023年第2季完工啟用，將作為全球企業營運總部、技術研發中心以及產能擴充基地。

佳邦今天發布新聞稿指出，佳邦已投資近新台幣30億元在苗栗竹南廣源科技園區，興建二、三期廠房，在竹苗地區創造逾500多個優質工作機會。

佳邦竹南二廠將於今年第2季啟用，去年10月上梁；今天動土的竹南三廠，為地下3層、地上7層的的總部研發大樓，預計2023年第2季完工啟用，可容納250名員工及五座微波暗室實驗室，新建廠房將作為全球企業營運總部、技術研發中心以及產能擴充基地。

除了在台灣竹南布局，佳邦在中國無錫新廠也將於今年落成，有助業務開發及營運成長。

佳邦以天線、高頻電感、功率電感、保護元件等4大產品線為主力，其中，GPS定位陶瓷天線出貨量為全球最大供應商之一，也布局汽車市場陶瓷天線，功率電感出貨受惠5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等應用。（編輯：張均懋）1110107