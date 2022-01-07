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國巨去年12月營收10個月低點 全年營收仍創新高

2022/1/7 16:08
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件大廠國巨自結去年12月合併營收新台幣82.21億元，是去年3月以來低點，主要是工作天數減少、歐美客戶因長假減緩拉貨，去年全年營收因合併美商基美效益達1065.44億元，創歷史新高。

國巨今天下午公布去年12月自結合併營收82.21億元，較去年11月88.63億元減少7.3%，比前年同期73.28億元增加12.2%，是10個月來低點。

國巨指出，去年12月營收較去年11月減少，主要是12月工作天數因年度庫存盤點減少，加上歐美客戶因耶誕及新年假期減緩拉貨。

去年第4季國巨自結合併營收256.89億元，較去年第3季293.89億元減少12.6%，但較前年同期222.25億元增加15.7%；累計去年全年自結合併營收1065.44 億元，較前年676.53億元增加57.5%，創歷史新高。國巨指出，主要是合併美商基美（KEMET）效益帶動。

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展望今年，國巨表示，由於全球COVID-19疫情仍未減緩，晶片零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電的不確定因素，使得客戶對零組件備貨意願較保守，國巨密切關注市場供需狀況，審慎應對客戶需求及產能配置。

國巨積極調整產品組合，目前國巨集團在標準品業績比重約25%，特殊品比重約75%。美系外資法人3日報告預估到2023年，國巨在高階特殊品業績比重可突破80%，上看82%，標準品業績比重下降至20%以下，預估比重降至18%。（編輯：趙蔚蘭）1100117

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