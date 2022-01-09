年菜海鮮兼顧永續海洋 立委秀廚藝籲買對魚4要點

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綠色和平於9日舉行「永續海鮮選購手冊」記者會，會中邀請民進黨立委管碧玲（右1）跟時代力量立委王婉諭（左1）現場秀廚藝，兩人分別料理涼拌花枝跟五味九孔，食材採用較為永續的漁法，呼籲民眾重視海鮮產銷履歷，共同守護海洋資源。中央社記者蘇思云攝 111年1月9日

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（中央社記者蘇思云台北9日電）過年少不了海鮮菜色，綠色和平跟台灣永續鱻漁發展協會今天推出「永續海鮮選購手冊冬季版」，呼籲民眾買魚之前可以有4點思考，重視海鮮產銷履歷，「在對的時間，吃對的海鮮，能讓海洋資源永續」。

綠色和平今天在台北世貿一館舉行「永續海鮮選購手冊」記者會，手冊介紹當季漁獲、本地常見捕魚魚法以及永續的採購原則，鼓勵消費者了解產銷履歷，現場邀請民進黨立委管碧玲、時代力量立委王婉諭大秀廚藝，並共同支持海洋保育法的立法。

根據農委會統計，2020年台灣每人平均消費27.5公斤海鮮，高於全球每人平均約20公斤。

綠色和平呼籲，民眾買魚前，可以有4個思考。第一，選擇表皮與魚鰭完整沒有破損，由於拖網或刺網捕撈的魚體較容易受損，這類漁法對海洋環境較不友善；第二，可以選擇具備低碳排、低耗電、低環境負擔、低動物性飼料需求等的養殖魚，或對環境較為友善的生態養殖。

第三，選擇在地沿海出產的海鮮，減少運輸產生的碳排放；第四，不要購買還沒長大的魚苗，像是魩仔魚、小卷等，吃掉幼苗就是吃掉海洋的未來。

管碧玲現場製作涼拌花枝，她指出，花枝是一年生的物種，只需要幾週就可以長很大，要挑已經長大成熟的花枝才好，而且也要選擇在地的。她也在現場分享料理訣竅，在滾水中放鹽巴汆燙花枝，可以逼出天然鮮甜味，接著放入冰水裡冰鎮，口感更Ｑ彈。

王婉諭則在現場料理五味九孔，她表示，台灣在地養殖九孔就十分美味，並不須購買外國進口的鮑魚，選擇活體或是有產銷履歷則是比較永續的選擇。

王婉諭平時也關注減塑議題，呼籲民眾如果外帶年菜，可以試著主動要求商家減少一次性塑膠製品與包裝，改為自備餐具、自備餐盤取貨的方式，享受美食也能兼顧環保。

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綠色和平海洋專案主任鍾孟勳表示，建議消費者選擇體型適中的成魚、台灣在地小型漁業漁獲，少吃精卵、幼苗類海產，以及會影響珊瑚礁生態的多色彩珊瑚礁魚種，從飲食消費上就可以為海洋的未來儲值。今年是綠色和平第2年推出海鮮選購手冊冬季版，未來可能也會朝向規劃推出一年四季的海鮮選購手冊。

鍾孟勳表示，綠色和平努力推動全球海洋以及台灣沿近海的保育工作，持續督促政府應該在今年通過擱置已久的海洋保育法，與國際接軌承諾2030年前擴大海保區、保護台灣30%海洋，從海洋到餐桌才能年年有魚。（編輯：楊凱翔）1110109