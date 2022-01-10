印度省議員：鴻海iPhone廠12日復工

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（中央社清奈10日綜合外電報導）印度南部坦米爾那都省政府官員和議員告訴路透社，蘋果（Apple Inc.）供應商鴻海位於該省的iPhone廠12日將復工，屆時將有500名員工重返工作崗位。

鴻海印度iPhone廠因廠內250多名員工食物中毒引發抗議事件而關閉。這座廠旗下員工約1萬7000人，位於坦米爾那都首府清奈（Chennai）附近的斯利柏倫菩德鎮（Sriperumbudur）。

坦米爾那都省議員塞爾瓦普倫塔蓋（ K Selvaperunthagai）告訴路透社，省長史塔林（M K Stalin）7日晚間告訴議會，鴻海工廠將於12日復工，500名員工將重返工作崗位。

政府官員表示，鴻海打算逐步恢復生產作業，但未透露何時全體員工將回到工作崗位。

印度政府官員表示，鴻海已在斯利柏倫菩德生產 iPhone 12 ，目前正在試產iPhone 13。斯利柏倫菩德廠是鴻海在印度唯一的工廠。蘋果在印度有8個其他的供應商。

塞爾瓦普倫塔蓋告訴路透社，省政府將興建一座可以容納來自不同產業數以萬計的員工的住宿設施，以解決關於宿舍標準和用餐設施的疑慮。

「政府的立場很明確，他們不希望這類事件再度重演。」

人口超過7000萬的坦米爾那都省是印度工業發達省分之一，有「亞洲底特律」之稱。BMW、戴姆勒（Daimler）、現代（Hyundai）、日產（ Nissan）和雷諾（Renault）等汽車大廠都在該省設廠。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100110