台塑四寶去年賺逾2400億 台塑、南亞賺逾一股本

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（中央社記者蔡芃敏台北10日電）受惠疫後需求攀升，台塑四寶去年獲利表現回神，合計稅後純益逾新台幣2400億元，其中，台塑、南亞獲利均創高，賺逾一個股本。

台塑四寶今天公告去年財報，去年營收達1兆6711.38億元，稅後純益達2482.65億元，歸屬母公司稅後純益2403.8億元，年增230%。其中，台塑、南亞均賺逾一個股本，每股盈餘（EPS）分別達11.21元、10.25元。

南亞去年第4季營收1080.4億元，季減幅1.7%，稅後純益174.61億元，季減逾2成，EPS 2.2元。南亞表示，第4季營運續佳，雖然與第3季相比，酚甲烷（BPA）、可塑劑等產品價格漲多回檔，導致利差縮小，不過營收、營業利益、獲利均創下歷年同期新高。

去年是南亞豐收年，受惠於疫情趨緩，景氣大幅回溫，且科技新興應用帶動電子材料需求，去年營收上衝4116.6億元，營業利益809.9億元，歸屬母公司稅後利益812.9億元，賺逾一個股本，EPS高達10.25元，營收、獲利均創新高。

台塑旗下產品聚氯乙烯（PVC）、液鹼及乙烯醋酸乙烯酯共聚物（EVA）價格走揚，季增幅介於16%至40%，推升去年第4季營業額達744.07億元，季增11.2%，創單季歷史新高。不過，第4季稅後純益168.75億元，比第3季衰退12.6%，EPS 2.65元。台塑說明，第3季有現金股利入帳，且台塑石化、台塑美國、台塑烯烴美國公司（OL-3）等公司第4季投資認列金額減少，致獲利衰退。

台塑去年營收2735.98億元，年增47.2%，稅後利益713.81億元，年增256.3%，換算EPS達11.21元，創歷史新高。台塑指出，疫後全球經濟復甦力道強勁，又逢氣候異常、同業設備故障與中國能源政策干擾，導致市場供給減少，推升石化產品價格，台塑產品價格年增幅在10%至117%間。

台化去年第4季營收946.56億元，季增3.9%，稅後純益為35.44億元，季減62.8%，EPS 0.6元。台化說明，油價及煤價上漲致生產成本走揚，且其他業者新增產能開出，客戶下單狀況保守，是第4季獲利衰退主因。

去年各國天候異常及石化同業故障頻傳，導致市場供給減少，推升油價及石化、塑膠產品售價上漲。其中，市場需求增長，芳香烴、苯乙烯（SM）、苯酚、純對苯二甲酸（PTA）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）等銷售量大增。台化去年營收3658.12億元，年增44.4%，稅後純益383.39億元，年增96.2%，EPS 6.55元。

台塑化第4季營收1807.84億元，季增10.2%，歸屬母公司稅後純益75.7億元，季減26.4%，每股稅後盈餘0.79元；去年營收6200.62億元，年增49.3%，稅後利益493.65億元，EPS 5.18元。

台塑化表示，2020年原油價格急跌後緩升，導致購料與存貨損失，去年原油價格呈現上漲格局，煉油、烯烴事業均產生購料與存貨利益。（編輯：張均懋）1110110