台塑四寶去年稅前獲利達3000億 年終獎金7個月
2022/1/10 15:54（1/10 18:03 更新）
台塑四寶去年稅前獲利大賺新台幣3000億元，台塑企業總管理處10日宣布，依公式計算，年終獎金為7個月本薪。（圖取自維基共享資源；作者Lucychu，CC BY-SA 3.0）
（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台塑四寶去年稅前獲利大賺新台幣3000億元，台塑企業總管理處今天宣布，依公式計算，年終獎金為7個月本薪，台塑四寶員工將過個好年。
受惠於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）回穩，全球景氣回溫，塑化商品量價齊揚，台塑四寶去年稅前獲利合計賺逾3000億元，稅後純益達2482.65億元。
台塑企業總管理處今天宣布，四大公司去年平均每股稅前盈餘為9.25元，依公式計算，年終獎金為7個月本薪。
台塑四寶年終獎金以往最少發放3個月，最多不超過7個月。根據年終獎金計算公式，以每股稅前盈餘4.1元、發放4.5個月為基準；當每股稅前盈餘多賺1元，年終獎金就多加0.6個月；反之，少賺1元則減少0.6個月。（編輯：張良知）1110110
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