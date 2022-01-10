可成去年營收減5成 勤誠連6年創新高

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（中央社記者吳家豪台北10日電）金屬機殼廠可成今天公布2021年營收為新台幣410.95億元，年減50.2%。伺服器機殼廠勤誠去年營收94.2億元，年增24.9%，連續6年創新高。

可成發布新聞稿說，12月合併營收26.33億元，月減3.6%，年減60.2%；月減主因為部分組裝廠客戶進行年底庫存管控及盤點，且部分消費型產品缺料狀況持續，導致拉料進度不符預期；2020年高基期則導致去年12月營收年減。

可成去年第4季合併營收81.96億元，季減16.9%，年減56.1%；季減主因供應鏈及運流瓶頸，年減原因為泰州廠營收不再計入。2021年全年集團合併營收達410.95億元，年減50.2%，符合公司預期。

可成指出，疫情趨緩後，混合工作模式興起及企業回歸辦公室帶動商用需求，品牌大廠也逐步提升中高階產品規格。隨著高階金屬機殼或混合式設計滲透率提高，衍生的創新需求有利可成往高階、特色化及差異化方向成長發展。

可成表示，教育領域持續數位化轉型，對可攜式行動裝置材質、規格等要求也隨之提升，加上主要客戶穩健市場地位，有助於可成繼續維持核心競爭優勢。

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展望2022年，可成預期下半年長短料況可望緩解，來自新領域、新產品、新客戶的貢獻，將挹注可成營收及獲利，但仍需密切觀察供應鏈變化。

勤誠12月營收9.3億元，年增34.3%，創歷史同期新高。勤誠表示，美國與中國兩大地區的新舊客戶需求熱絡，去年全年營收動能強勁；展望2022年，目前部分訂單能見度已達上半年，在伺服器中央處理器新平台轉換及嘉義新廠產能挹注下，今年全年營收可望再創新高。（編輯：蘇志宗）1110110