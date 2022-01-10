炎洲砸8.6億元進駐中科 有助促成高科技產業聚落

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（中央社記者蘇思云台北10日電）科技部今天科學園區審議會通過10件投資案，投資總額共新台幣26.65億元。其中，炎洲股份有限公司中科分公司提供電子級化學品產品與技術，預計投資8.6億元，進駐中科的虎尾園區，有望促進形成高科技產業聚落。

科技部今天召開第76次科學園區審議會並發布新聞稿。

科技部表示，單案投資金額最大的是炎洲股份有限公司中科分公司，投資金額約8.6億元，將進駐中部科學園區的虎尾園區。炎洲主要研發感光性材料、顯影劑、清洗劑、矽烷類電子級材料及循環經濟等電子級化學品產品與技術，應用在IC、面板及封裝等產業製程，以促進中台灣形成高科技產業聚落。

科技部表示，炎洲致力研發符合半導體製程所需的高精度高品質產品，提供國內半導體高階製程使用，產品也持續投入製程廢液回收再利用技術提升，符合循環經濟趨勢，公司將持續擴充產能並發展自有品牌，提供半導體產業更優質的產品及服務。

投資額第2的是添鴻科技股份有限公司南科分公司，規劃設立在南部科學園區高雄園區，投資金額4億元。

科技部表示，添鴻科技主要研發生產半導體產業用精細蝕刻液、清洗與剝離液，及半導體與電子產業用奈米雙晶銅電鍍化學品，滿足產業高階微縮製程所需的關鍵化學特性。此外，產品具備獨特的奈米雙晶銅添加劑分子設計技術，可解決異質晶片接合時不同晶片的最高耐受溫度限制。

另外，光磊系統科技股份有限公司規劃設立在新竹科學園區的新竹園區，本案投資金額4億元，是台亞半導體股份有限公司（原光磊科技股份有限公司）依企業併購法規定，將「系統事業群」分割予100%持股的既存子公司光磊系統科技股份有限公司承受。

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科技部表示，這次可公開的公司名稱，分別有積體電路產業的添鴻科技股份有限公司南科分公司、鈦昇科技股份有限公司橋科分公司及炎洲股份有限公司中科分公司；生物技術產業的啓弘生物科技股份有限公司竹北分公司及旭永生物科技股份有限公司；光電產業的台亞半導體股份有限公司。另外，有4件投資案不公開公司名稱與投資金額。

科技部表示，還有1件總公司入區案、4件廢止案、6件增資案及2件增加產品及營業項目案，合計增資13.1216億元。（編輯：張均懋）1110110