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和泰產險隔離補償防疫保單 金管會：3方向審視

2022/1/11 18:44
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（中央社記者謝方娪台北11日電）和泰產月初搶進推出隔離賠新台幣10萬元、確診再賠5萬元防疫保單，保費不到千元，不過今天傍晚已緊急下架調整商品。金管會指出，待和泰產送件，將審視隔離費用、風險管理及費率釐定合理性。

和泰產月初推出隔離賠10萬元、確診再賠5萬元的防疫保單，開賣短短11天已賣近2萬件，被外界譽為繼臺產以後的「新防疫神單」。不過，和泰產已公告今天傍晚6時下架商品，調整後再上架。

經濟日報報導指出，和泰產遭金管會保險局關切，因此緊急下架保單。金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會澄清，「保險局並沒有如媒體報導所稱請公司到局說明」。

張玉煇說，金管會一向鼓勵保險業者開發多元保險商品滿足民眾保險需求，不過保險業者進行商品開發時，需進行完善風險控管規劃及審視費率合理性，以確保公司清償能力、健全經營及維護消費者權益。

依照保險商品銷售前程序作業準則，保單審查程序有核准及備查兩種，和泰產隔離補償防疫保單採備查制，依照規定將在銷售後15個工作日內檢附相關資料送主管機關備查。

張玉煇指出，目前保險局尚未接獲和泰產報送相關資料，待收到資料，會依照相關規定審查，檢視公司送審的防疫保單隔離費用補償金額是否合理、公司風險管理機制是否有效、商品費率是否合理等，都是商品審查重點。

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媒體關注金管會是否致電關切？張玉煇強調，保險局只有了解公司此張防疫保單送審程序，後續待業者送審，會再進一步了解業者如何計算隔離費用、風險管理和商品費率等，不過審查也不會只侷限於這3個重點。

和泰產元旦推出防疫保單「新疫點零補償型專案」，拉高隔離補償保額，保戶於保險期間內若接獲政府開立的隔離通知，即可獲得10萬元定額補償，若保戶確診，可再獲得5萬元補償保險金，不分職業、性別、年齡，採單一費率，外國人也能投保，保費定為895元，迄今已熱賣近2萬件。和泰產今天下架商品後，預計會下修保額、保費也會連帶下調，並在17日再上架調整後商品。（編輯：潘羿菁）1110111

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