金融三業去年前11月獲利破9000億元 保險業最賺

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（中央社記者謝方娪台北5日電）受惠投資大豐收，金融業迎來史上最旺一年。金管會今天公布，金融三業2021年前11月狂賺新台幣9089.76億元，創史上同期和歷年全年獲利新高，其中由保險業奪下金融業獲利王。

金管會統計，金融三業（銀行、保險及證券業）2021年前11月稅前獲利達9089.76億元，相比2020年同期6463.03億元，年增2626.73億元、增幅達4成，不僅創下同期新高，獲利也早已超過2020年全年獲利6756.58億元，再創金融業獲利史上新高紀錄。

金融三業中，以保險業前11月稅前大賺4088億元最高，其次為銀行業前11月獲利3702.3億元，第三為證券期貨投信業前11月獲利1299.46億元，保險業及證券期貨投信業都已超越2020年全年獲利，證券期貨投信業更是史上首次賺破千億元水準。

去年前11月台股上漲18.29%，受惠資本市場熱絡，產、壽險業投資收益大幅提升，加上匯兌避險成本大幅下降，帶動保險業去年前11月稅前大賺4088億元，年增1848億元、增幅82.5%，貢獻金融三業獲利逾4成。

銀行業獲利包含本國銀行、外國銀行及大陸銀行在台據點、信用合作社、票券金融公司及儲匯。銀行業去年前11月稅前獲利3702.3億元，年增5.5%，且已達2020年全年獲利的99.8%，結算2021年全年獲利應可望超越2020年。

若單看本國銀行表現，前11月稅前賺3194.9億元，年增8.1%，其中有65%由國內總分行（DBU）貢獻。金管會官員分析，DBU獲利豐碩，主因是放款增加、利差擴大，利息淨收益增加所致，此外手續費收入也有成長。

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證券期貨投信業去年前11月稅前賺1299.46億元，年增幅超過8成，也已超過2020年全年獲利817.38億元。其中，全民瘋台股下，證券商經紀手續費大增，獲利達1114.38億元，年增近1倍。

期貨商及投信業前11月分別賺43.05億元及142.03億元，其中投信業獲利年增4成，期貨商則因國內銀行存款利率調降，導致期貨交易保證金利息收入縮水，獲利反而年減7.08%。（編輯：黃國倫）1110105