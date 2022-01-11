營所稅等10大稅目飆高 2021年稅收2.8兆創新紀錄

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（中央社記者吳佳蓉台北11日電）財政部今天公布2021年全國賦稅收入為新台幣2.8兆元，創歷史新高；營所稅、綜所稅與證交稅等共計10項稅目寫新高，其中營所稅與證交稅全年度收入大增逾千億元，營業稅也增加449億元，為支撐整體稅收要角。

財政部今天公布2021年全國稅收2兆8450億元，揮別2020年因疫情衝擊稅收負成長的局面，去年轉為成長並創史上新高，年增4463億元，增幅18.6%為近32年以來最高，全年預算達成率為116.5%，不僅達標，還超出4034億元。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，稅收年增4463億元、超出預算數4034億元，兩者均為史上最高。此外，共有10個稅目創下歷史新高，包含關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅。

對比各稅目預算數，去年除娛樂稅受防疫措施影響、年減32.2%外，其餘稅目均順利達標。

陳玉豐表示，去年稅收表現亮眼，最大貢獻來自證交稅、營所稅及營業稅，各年增1246億元、2214億元及449億元。

營所稅去年收入達6985億元，逼近7000億元大關，年增46.4%，主要是受惠於2020年上市櫃公司獲利成長，帶動2021年5月申報稅額增加。

去年營業稅收為4821億元，年增10.3%，財政部分析，國內產銷活動穩定，進口電子零組件、礦產品、基本金屬及其製品、化學品稅額增加所帶動。

在證交稅部分，去年實徵淨額為2753億元，較2020年大增1246億元，年增率高達82.7%，也比預算目標多出近2.3倍。受惠於股市熱絡，2021年上市櫃股票平均每日成交值達4613億元，達史上新高。

此外，反映房市轉熱，去年12月契稅18.86億元，續創2016年房地合一上路以來新高，全年契稅177.79億元，也創新高，年增10.1%。

陳玉豐指出，各縣市以高雄市年增6.1億元最多，主要受惠台積電設廠議題發酵，帶動當地房地交易量增加，其次為新北市及台南市，各年增4.7億元及2.6億元，新北成長主因為新成屋交屋增加，台南則與安南區重劃案件增加所致。

去年房地合一稅為304億元，創歷年新高，年增153億元，增幅約1倍，主要與適用案件自然增加所帶動，各縣市以台北稅收增加最多，其次為台中、新北。

2021年土增稅則年減2.6%，陳玉豐說明，主因為基期偏高，又以桃園年減21億元最多，台中、台南也各年減19億元及12億元。（編輯：潘羿菁）1110111