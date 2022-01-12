六都去年移轉數突破26萬棟 桃園市桃園區交易最熱

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（中央社記者蔡芃敏台北12日電）去年六都房屋買賣移轉棟數逾26萬棟，根據房仲統計，桃園市桃園區、台中市北屯區與桃園市中壢區分別為居交易熱區前3名。業者指出，受惠交通便捷、產業投資與及重劃區題材，帶動桃園市房屋交易熱絡。

去年六都建物買賣移轉棟數達26萬7751棟，創下8年以來新高。永慶房屋今天發布新聞稿表示，桃園市桃園區去年交易件數達1萬1686件，為六都交易最熱的行政區，台中市北屯區達9068件，拿下第2名，桃園市中壢區共8338件，排名第3名。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，桃園具備地理優勢，加上高鐵、捷運等交通建設完備，與雙北成為「一小時生活圈」。許多企業廠辦、總部設在桃園，形成產業聚落，吸引就業人口湧進。

桃園區住宅均價為每坪新台幣22.2萬元，中壢區每坪平均20.2萬元，他說，由於房價比雙北親民，桃園成為「南客北漂、北客桃移」的熱門選擇。

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台中市北屯區因新興重劃區題材，去年移轉數達9068棟，創下統計以來新高。陳金萍說明，除了受惠交通便捷，又有北屯機廠、單元12、水湳經貿園區及十四期重劃區加持。房價每坪約21.7萬元，算是相對親民，吸引台中蛋黃區居民遷入外，也吸引苗栗、彰化、南投民眾目光。

展望房地產後市，她認為，市場剛性需求強勁，加上游資豐沛，企業在各地接連投資、設廠，民間投資遍地開花，消費信心回溫，連帶推升購屋信心。不過，她也提醒有意購屋的民眾，須留意國際情勢、國內疫情變化和央行升息步調，分析購屋需求、財務狀況與房價承受能力。（編輯：楊凱翔）1110112