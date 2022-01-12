綠電都被台積電買走？經濟部：持續開發擴大供應

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（中央社記者曾智怡台北12日電）面對廠商反映綠電不足、都被台積電買走，經濟部次長曾文生今天表示，2025年前有光電交易，也有電力需求者直接投資光電案場；2026年起隨離岸風電區塊開發上路，每年約可新增55億度發電量，強調一定會持續開發，擴大綠電供應。

天下雜誌今天舉辦「2022天下經濟論壇冬季場」，邀請曾文生以「重新想像能源解方」進行專題演講。

曾文生表示，全球已有134國承諾2050年達到零碳排，「這會讓一些能源被踢出市場」，例如化石燃料占比一定會下降；且隨著歐盟將實施碳關稅，加上「零」概念極具力量，是影響人類感知的清楚新觀念，勢必推進全球淨零碳排更加積極快速。

至於碳關稅上路後對台衝擊，曾文生表示，短期內影響不大，反而是隨著蘋果（Apple）、谷歌（Google）等國際大廠做出氣候承諾，台積電、宏碁等均加入RE100，台灣相關電子、半導體供應鏈所受到的影響將遠比碳關稅來得大，因此必須加入淨零行列。

曾文生指出，台灣排碳源有56%來自電力，因此如何運用低碳電力成為重中之重，產業端也須落實低碳製程，同時著眼於碳捕捉技術與造林等工作。

他表示，台灣能源進口占GDP比例最高曾達近15%，未來一定會減少化石燃料進口，並增加再生能源投資，整體GDP將隨之成長；要翻轉對能源進口依賴，政府將從風力、光電、地熱、海洋能、氫能、儲能、碳匯等7大塊著手。

其中發展最快的是離岸風電，2025年起將有1.6GW會在市場販售，「但是現在大家講說被某公司買掉」，因此如何提供更多綠電很重要，而區塊開發即將上路，每年都會有併網實績。

曾文生會後接受媒體訪問時補充，儘管台積電買走很多，但政府也持續大量供應，離岸風電後續將有兩案場為競標風場，不是以躉購費率收購，預估2026年起，平均每年可新增55億度綠電。

至於2025年前的綠電需求如何滿足，曾文生說，電力交易市場光電競標案場已有在進行交易，也有電力需求者直接投資光電案場，強調政府會持續開發綠能。

針對儲能，曾文生說，2025年將完成2GWh，一塊是台電儲能自動頻率控制（AFC）系統，另也會結合光電發展儲能設備，將對台灣電網穩定有更大貢獻。

曾文生指出，台灣缺乏天然資源，要邁向淨零碳排，台灣的半導體製程、光電可相結合；風電則要加強重工業，而發展離岸風電的同時，海洋能也能得到發展基礎，因海事工程技術將逐漸成熟；至於地熱，發展關鍵是探勘技術。（編輯：楊蘭軒）1110112