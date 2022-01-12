違章工廠納管申請3/19截止 經部緊盯地方宣導進度

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（中央社記者曾智怡台北12日電）因應納管期限將至，經濟部長王美花今天召開工廠管理輔導會報，要求各地方政府每週回報納管申請進度，盼在3月19日最後期限內，全力協助未登記工廠業者遞交納管申請書，衝高納管申請率。

經濟部發布新聞稿表示，由於3月19日是納管期限，王美花今天召集農委會、環保署、內政部、台電、台水及各地方政府舉行工廠管理輔導會報，請各地方政府說明如何加速業者申請納管策略，嚴厲要求須就各轄區進行地毯式搜索，密集宣導納管好處，逐一通知尚未納管的工廠業者，務必把握最後機會。

經濟部說明，地方政府得以業者所提「納管申請書」先行受理，以確保納管資格，其他文件若有不齊，應依規定給予適當補正期限；為加速納管申請進度，經濟部已主動提供各地方政府尚未申請納管工廠名單，請地方政府分批主動訪查轄區尚未申請納管的工廠，鼓勵業者儘速申請納管。

同時，經濟部表示，請地方政府優先針對廠房面積大於1000平方公尺的未登記工廠進行訪視，協助業者填寫納管申請書。

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經濟部指出，未提出轉型、遷廠、關廠輔導計畫的疑似非屬低污染工廠名單中，仍有322家尚未查處，以及去年待完成的優先勘查名單197家，請各地方政府列為優先查處目標，務必於今年第1季前完成查處，並定期回報執行狀況。

經濟部補充，申請納管利多，除保障特定工廠業者得以申請接水、接電，取得與合法工廠相近地位外，並保障工廠營運期間至民129年3月19日，免受建築法、區域計畫法、都市計畫法、國土計畫法相關法規處罰，目的即是讓特定工廠業者安心經營、累積資本。（編輯：潘羿菁）1110112