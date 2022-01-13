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防疫升級 國泰金祭4大措施控管風險

2022/1/13 13:41
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（中央社記者蘇思云台北13日電）本土疫情升溫，國泰金控今天宣布四大防疫措施，包括取消室內100人、室外500人以上的大型活動，員工同住親友年前返台需進行內部通報並實施居家辦公等，降低染疫風險。

國泰金控指出，因應國內疫情發展，集團已在7日公告防疫政策，包括金控及旗下人壽、銀行最新的四大防疫措施。第一，暫緩舉辦室內100人、室外500人以上的大型活動；第二，取消可能群聚的實體福利活動，例如社團、部室旅遊等。

第三，異地辦公員工禁止見面及交流；第四，員工同住親友年前返台需進行內部通報，親友返家日起到自主健康管理結束期間，員工實施居家辦公，不進入職場空間。

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國泰金表示，除了上述措施外，職場內部各項防疫措施仍持續進行，包括職場內部需配戴口罩、定期進行職場消毒、宣導會議方式多採用線上方式進行及到班分流等，居家及異地辦公等措施也已準備就緒。

國泰金說，以金控為例，目前仍保持部份單位異地辦公，各單位也以A/B班方式輪流進入職場，降低疫情風險，集團防疫小組也會持續因應疫情發展情況機動調整各項作為。（編輯：康世人）1110113

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