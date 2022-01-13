禁異地辦公交流全員快篩等 多家金融業防疫大升級

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（中央社記者蘇思云、吳佳蓉、謝方娪、潘姿羽台北13日電）因應桃機事件及春節假期即將來臨，富邦金、國泰金、玉山金、新光金與多家公股行庫啟動加強防疫措施，包括強化高風險地區員工的健康監測、全員快篩、禁止異地辦公員工交流與暫緩舉行大型活動等。

近期本土確診案例增加，大型金控也提高防疫規格。

富邦金控公告4項防疫強化措施。第一，居住高風險地區或位於高風險地區的營業單位員工，公司評估安排員工居家辦公或配發家用快篩試劑給員工快篩；第二，符合公司所列高風險情形者，員工應在春節假期最後1天或返回職場前1天以公司配發的家用快篩試劑進行快篩，快篩陰性後返回職場。

富邦金表示，第三，台北市各富邦大樓的清潔員及保全人員應在春節假期最後1天以公司配發的家用快篩試劑進行快篩，快篩陰性後才能進入大樓工作；第四，開工後2週內，避免舉辦「無法全程佩戴口罩」的各式會議、活動及聚餐為原則。

國泰金指出，金控及旗下人壽、銀行公布4大防疫措施，包括暫緩舉辦室內100人、室外500人以上的大型活動；取消可能群聚的實體福利活動；異地辦公員工禁止見面及交流；員工同住親友年前返台需進行內部通報，親友返家日起到自主健康管理結束期間，員工實施居家辦公，不進入職場空間。

玉山金控表示，有3點措施，第一，已針對特定地區加強防疫，包含全員進行快篩、行舍全面消毒、配戴防疫面罩、減少外訪等；第二，為維持營運不中斷，部分單位已啟動異地辦公及居家辦公規劃；第三，已取消尾牙餐會，持續落實配戴口罩、量測體溫及清潔消毒等防疫措施。總行也提升防疫規格，減少外賓到訪。

元大金控表示，維持人員分流原則，嚴格要求辦公區域內全時配戴口罩且各種集會與教育訓練遵守公司防疫規定；在確保營運不中斷，落實內控與資安要求下，居家辦公依各子公司實際營運需求彈性調整。

第一銀行表示，1月10日起全面採線上視訊會議，並在總行大樓加強進出管制，分行員工同住家屬入境若選擇B方案（10天防疫旅宿、4天居家檢疫、7天自主健康管理）或C方案（7天入住集中檢疫所或防疫旅宿、7天在家居家檢疫、7天自主健康管理），將請員工居家辦公，並在居家檢疫期滿時快篩。此外，因應桃園市提前放寒假，行員如果有小孩在桃園上課，也提供有薪防疫照顧假。

兆豐銀行表示，將要求各分行加強防疫，第一，提高清消毒頻率，加強個人衛生、 戴口罩、勤洗手、保持社交距離；第二、員工如有與確診者足跡重疊，除加強自主健康監測外，也呼籲如有發燒、倦怠、頭痛或呼吸道等症狀，需即時通報，並盡速就醫篩檢。

兆豐銀表示，目前內部會議也鼓勵盡量採視訊方式辦理，此外，鼓勵員工工作期間盡量在座位用餐，今年原本就沒有打算舉行大型尾牙活動，會視疫情發展評估是否限制聚餐。

合庫銀行表示，已通知桃竹苗地區分行，加強實聯制，落實體溫測量及噴灑酒精，並加裝隔板，此外，也準備好防護衣、防護頭盔等，為員工提供必要防護裝備。（編輯：潘羿菁）1110113