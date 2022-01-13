經部辦綠能躉購費率草案聽證會 業者盼費率提高

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（中央社記者梁珮綺台北13日電）經濟部今天舉辦再生能源電能躉購費率草案聽證會，會中風電、小水力發電、地熱、沼氣等業者反映由於成本增加，盼費率能調高或維持。能源局表示，已請業者提供成本計算等資訊，再提到審議會討論。

根據了解，會中有10名廠商提出建議與想法，多半反映費率調高或維持，如小水力發電業者認為發電機組較小，成本較高，且水量不見得很穩定，可參考日本小水力發電躉購費率計算方式。

地熱業者訴求在原住民區域要有較大的加成費率，至少15%至20%，此外，地熱發電量沒有很多，費率也要提高。

沼氣業者則認為，沼氣來源是養豬戶、廢水等厭氧發酵，但非常不穩定，應保守計算發電量，費率也應提高。

風電業者認為疫情仍持續肆虐，成本應重新估算，另一方面，目前漁業補償採漁業署的計算公式，約每瓩新台幣1052元，實際上付出的補償金卻更多，高達1500元，所以希望費率不要再調降，而是比照去年。

經濟部能源局官員表示，已請業者提供具體成本資訊，審議會再進行比較與討論，因費率公告時，會揭露所有數據，讓外界了解費率計算方式。

能源局去年底預告111年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案，新增海洋能發電躉購費率，每度7.32元；地熱發電首度區分躉購容量級距，增訂不及2MW（百萬瓦）容量級距，躉購費率每度5.7736元，2MW以上維持110年度費率水準，即每度5.1956元。

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離岸風電則考量相關成本逐年下降，躉購費率降至4.5024元；廢棄物發電新增「農業廢棄物」躉購費率類別，躉購費率每度5.1407元，一般及一般事業廢棄物，維持110年度費率水準，即每度3.9482元。

小水力發電不及2MW部分，躉購費率調升為每度3.8943元，2MW以上維持110年度費率水準，每度2.8599元。生質能發電無厭氧消化設備類別的躉購費率提高為每度2.8066元；生質能有厭氧消化設備部分，提高為每度5.1842元。（編輯：張均懋）1110113