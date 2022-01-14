饗賓5品牌進駐竹北遠百 年營收上看6億元

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（中央社記者江明晏台北14日電）看好竹北消費力，饗賓餐旅集團今天宣布，旗下5個餐飲品牌進駐竹北遠百店，這也是集團首度創舉，5品牌占地共近千坪，投資近新台幣3億元，估可創造約新台幣6億元以上的年營業額。

饗賓餐旅今天宣布，旗下3個Buffet吃到飽品牌「旭集」、「果然匯」、「小福利火鍋會所」，以及「開飯」、「饗泰多」將在今天於竹北遠百店試營運，這也是集團首度將5個品牌同時進駐同一商場。

2021年3月，旭集、饗泰多、開飯3個品牌就在高雄義享天地同時開幕，後疫情時代，多變的疫情雖然屢次干擾商場人流，饗賓餐旅仍勇於進駐商場。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，遠東百貨竹北店是新竹縣第一座大型、多功能的百貨商場，饗賓十分看好竹科新貴的消費力，以及遠百竹北店的地理優勢，首次打破以往的展店模式，以5個品牌聯手同步進駐同一商場，其中，旭集、果然匯、小福利火鍋會所三個Buffet品牌更是第一次在新竹開設分店，5個品牌共近千坪，投資近3億元，預估可創造約新台幣6億元以上的年營業額。

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陳毅航表示，2021年疫情重創餐飲業，但饗賓對團隊旺盛生命力深具信心，即使在疫情期間仍持續進行饗賓竹北遠百五家分店的展店行程，雖然現今疫情尚未終結，但台灣具有很強大的防疫能量，是全世界最安全的國家，饗賓也長期看好台灣餐飲巿場。

其中，旭集竹北遠百店共410坪，座位數共339席，是旭集自2019年創立後的第3家店；同樣進駐的蔬食連鎖Buffet「果然匯」則是第5家分店，共253坪，座位數284席；甫於去年8月推出的饗賓第8品牌「小福利火鍋會所」則在竹北開出第2家店，共143坪，座位數156席，餐飲量體都相當大。（編輯：黃國倫）1110114