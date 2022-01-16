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疫情升溫 中華電、遠傳員工可彈性居家上班

2022/1/16 21:00
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（中央社記者江明晏台北16日電）因應疫情升溫，台灣大哥大今天宣布，北北基、桃竹地區員工居家上班。中華電表示，桃園、鶯歌等員工可視情況申請居家辦公；遠傳則持續提供員工彈性居家上班。

面對近期疫情升溫，台灣大哥大公告，自17日起至2月20日，北北基、桃園、新竹地區的辦公室員工，以居家上班為主，各單位因業務所需的必要人力才進辦公室上班，且員工間禁止跨棟接觸。

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中華電公告，因桃機本土疫情升溫，桃園與新北鶯歌地區的單位加強分艙分流上班機制，平日居住在上述地區而在其他地區上班的員工，可報請實施居家辦公，家中有受疫情影響學校停課的子女者也可申請。

遠傳表示，一直以來都有提供員工居家辦公的彈性，遠傳導入Teams遠距協作平台，提倡實體加虛擬的混合辦公環境，因應數位化轉變的新職場環境，在不影響公司業務運作的前提下，提供「居家遠距工作」的模式，讓員工可兼顧防疫與家庭照顧。（編輯：林興盟）1110116

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