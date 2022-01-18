美股休市 法人：台股均線多頭排列高點可期

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美股休市，台股17日大漲122點、收在18525點，成交值新台幣2597億元是今年來最低量。法人表示，台股中長期均線多頭排列，下檔有月線約18200點支撐，外資持續買超，籌碼面偏多，台股在農曆新年封關前預估仍有高點可期。

美股因馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr）紀念日休市一天，歐股三大指數齊揚。倫敦FTSE 100指數漲升68.28點或0.91%，以7611.23點作收。法蘭克福DAX 30指數攀升50.48點或0.32%，收在15933.72點。巴黎CAC 40指數漲58.64點或0.82%，收7201.64點。

晶圓代工龍頭台積電領軍電子權值股衝鋒，帶動台股加權股價指數17日大漲122.11點，收在18525.44點，不過成交值相對萎縮來到2596.95億元，是今年開盤以來最低量。

三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超62.29億元，其中自營商賣超6.84億元，投信買超4.51億元，外資及陸資買超64.62億元。

在台指期淨部位，三大法人17日淨空單增加699口至7890口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加160口至25634口。

法人指出，台股17日價漲量跌，上週指數開低走高，週線上漲233.57點，帶動5日線約18343點重新翻揚向上，17日5日均線來到約18405點，指數也站上各期均線，不過櫃買OTC指數仍在季線之下。

展望台股後市，法人表示，目前中長期均線仍多頭排列，下檔有月線約18200點及萬八整數關卡雙重支撐，加上日KD指標黃金交叉向上，外資已連續5個交易日買超台股、且連續4週買超台股，籌碼面偏多，預期台股在農曆新年封關前仍有高點可期。

台積電17日盤中股價創新高、來到688元，終場收在683元、漲幅1.64%，收盤同樣創下新天價，市值攻上17.7兆元。

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