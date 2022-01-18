胡連電動車布局進入收割期 今年營運再戰新高

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）受惠歐美亞市場布局效益逐步顯現，車用連接器廠胡連去年營收改寫新高，展望今年，胡連董事長張子雄表示，今年營運可望雙位數成長，希望營收、獲利均能挑戰新高，隨著電動車新客戶及新開案挹注需求暢旺。

張子雄在記者交流會中表示，受到全球汽車熱賣的影響，目前汽車市場需求暢旺，2022第1季訂單能見度相當高，預期第1季業績淡季不淡，動能除了來自深耕多年的歐美、東南亞市場效益開始顯現外，大陸汽車零件市占率仍僅個位數，未來成長空間還很大。其中美系電動車大廠動能強勁。

張子雄表示，2021年大陸地區電動車銷售約350萬台，市場預估今年電動車銷售將成長至550萬台到600萬台，目前胡連電動車連接器系列新產品已順利切入大陸電動車大廠比亞迪、小鵬汽車、蔚來汽車及理想汽車，美系電動車大廠電池管理模組連接器交貨品項擴大，都將挹注新動能。

胡連在去年順利進入美系電動車大廠電池管理模組連接器供應商，並開始出貨，今年出貨品項將再擴增，受惠於美系新能源車客戶在上海廠擴廠，今年營收占比貢獻將從不到1%，預估成長至3%。

除了四輪車外，胡連在二輪電動車已陸續打入一階（Tier 1）供應商，進入開花結果收成期，義大利知名車廠線材將從2月開始出貨，為全新的營運動能。另外也將與台灣電動機車龍頭廠，攜手前進中國大陸及印度市場。

另外，胡連去年與李爾公司簽署最終合資協議，在揚州成立汽車零部件貿易合資公司，兩家公司已於去年第4季開始合作，今年會加速驗證以及全面性評估合作效益，初步來看，胡連全部產品李爾都會採用，期待未來發揮的效益，也預期此合作2023年會有跳躍式成長。（編輯：楊凱翔）1110118