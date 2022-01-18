防疫升級 永豐金啟動居家辦公、異地備援

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（中央社記者吳佳蓉台北18日電）因應本土疫情升溫，永豐金控今天宣布，針對家住疫情熱區（桃園地區）及有同住家人自海外返台情形的員工，本週優先啟動居家辦公，重要維運單位24日起也將陸續啟動異地備援。

近日國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案持續以2位數增加。永豐金今天透過新聞稿表示，因應這波本土疫情，將陸續啟動多道防疫措施。

第一，為降低群聚風險，本週起將先針對員工居住疫情熱區及同住家人自海外返台者，優先啟動居家辦公，後續視疫情變化調整居家辦公比例，並同步針對無法居家備援的重要維運單位啟動異地備援，預計從24日開始陸續進駐。

第二，銀行分行、證券分公司等營業單位除既有醫療口罩、面罩及隔板等防護外，也另外加配手套、N95等防疫物資防杜感染風險。另外，為便利民眾農曆年前換新鈔，下週起將於ATM放置新鈔，疏解臨櫃換鈔人潮。

第三，為加強防疫，重新恢復大樓門禁管制，謝絕外賓、訪客進入，並宣導各單位尾牙、餐敘活動延到春節後再視疫情狀況舉行，並減少會議集結、改採線上方式進行，如需舉辦實體會議，應確實保持1.5公尺社交距離，並全程佩戴口罩。

第四，也盤點防疫物資，加購手套及N95口罩，並對桃園熱區營業據點加強清消，增配N95口罩等防疫物資。

第五，為提升員工疫苗覆蓋率，比照先前措施，員工接種第3劑疫苗，可有2天有薪疫苗接種假，以增加接種意願。

永豐金表示，將持續因應疫情發展，機動調整相關防疫措施。（編輯：趙蔚蘭）1110118