桃園疫情升溫 鴻海居住中壢員工改居家上班

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桃園疫情延燒，鴻海19日對內部公告，居住地在桃園市中壢區的員工改為居家上班。圖為鴻海土城總部一隅。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）桃園疫情延燒，鴻海今天對內部公告，因應近期本土案例持續增加，居住地在桃園市中壢區的鴻海員工，即日起暫緩入廠，改為居家上班。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，桃園疫情持續延燒，其中中壢區聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員7日尾牙赴西堤牛排中壢中山店用餐，引起餐廳群聚。

鴻海今天起提升防疫措施，對內部公告，因應台灣近期本土案例持續增加，居住地在桃園市中壢區的鴻海員工，即日起暫緩入廠，改為居家上班。

此外，鴻海也對內宣布，台灣桃園廠區即日起、雙北廠區今天起，加強防疫管制，包括「禁止跨廠交流」，禁止同仁跨廠移動、雙北廠區環廠交通車停駛。其次「啟動網格管理」，執行樓層分流與網格化，廠區內保持人員適當間距。此外「用餐改為便當」，減少面對面接觸風險，餐廳改發便當。

鴻海在日前已規定，採取限制訪客入廠、會議改以視訊為優先、暫停健身與按摩服務。桃園地區禁止跨廠區交流等措施，因應國內疫情升溫態勢。（編輯：楊凱翔）1110119