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唐吉訶德2號店20日開幕 和牛串熟食、價值31萬盔甲服都能賣

2022/1/19 15:00（1/20 09:04 更新）
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日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」將在20日開幕，現場販售日本傳統武士盔甲服，售價逾新台幣31萬元。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日
日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」將在20日開幕，現場販售日本傳統武士盔甲服，售價逾新台幣31萬元。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日
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（中央社記者梁珮綺台北19日電）「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」20日開幕，全新日式工藝風搶先直擊，增設推車、30個收銀窗口，讓顧客結帳彷彿置身山手線，新增4大熟食櫃位更是要搶攻哈日族的胃。

日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣1號店「DON DON DONKI西門店」去年初登台，在台刮起一陣消費旋風，主打24小時營業、日本直送商品全天買得到，引起熱烈迴響。

而忠孝新生商圈有「台灣秋葉原之稱」，看好商圈聚眾潛力，PPIH集團選在希望園區地下1樓開設2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」，20日上午10時正式開幕，一樣採24小時營業。

集團19日舉辦2號店媒體導覽會，會中介紹2號店的5大亮點，第一、內部陳設採日本工藝風，賣場中可看到鳥居、達摩不倒翁、燈籠等和風元素，也首賣「有田燒」瓷器等商品，不僅如此，現場還販售「日本傳統武士盔甲服」，售價新台幣31萬5000元。

日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」將在20日開幕，單一樓層，採24小時經營模式，商品種類囊括食品、水果、鮮魚、肉品、蔬菜、飲料、化妝品與雜貨等。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日
日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」將在20日開幕，單一樓層，採24小時經營模式，商品種類囊括食品、水果、鮮魚、肉品、蔬菜、飲料、化妝品與雜貨等。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日
日本知名零售連鎖店「DON DON DONKI忠孝新生店」即將開幕，19日舉行媒體導覽會，店內冷藏區陳列日本黑毛和牛產品，工作人員忙上架。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日
日本知名零售連鎖店「DON DON DONKI忠孝新生店」即將開幕，19日舉行媒體導覽會，店內冷藏區陳列日本黑毛和牛產品，工作人員忙上架。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日

第二、新增推車讓消費者更方便購物；第三、包含水果、鮮魚、肉品、蔬菜的生鮮區，較1號店規模更大，設有水果專區，販售來自熊本的草莓與麝香葡萄，店內更首度新增烤日式糰子、稻荷壽司、和牛串、日式麻糬「大福」4個熟食櫃位。

第四、賣場中有一個仿照希望之樹的展示架，展示希望園區開發時保留老榕樹的故事；第五、收銀台融入山手線設計，30個收銀窗口呼應山手線有30個站。

與西門店的3層樓不同，忠孝新生店為單樓層，面積為1540平方公尺，商品種類有食品、生鮮、飲料、酒、化妝品、雜貨等。

根據PPIH集團資料，截至今年1月12日止，在全球設有92間店舖，其中，美國有65間、新加坡11間、泰國4間、香港8間、台灣1間、馬來西亞2間、澳門1間。（編輯：楊凱翔）1110119

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

日本知名零售連鎖店「DON DON DONKI忠孝新生店」正式開幕前夕，19日舉行媒體導覽會，店內展售各式日本來台生鮮，其中佐賀縣白草莓十分吸睛。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日
日本知名零售連鎖店「DON DON DONKI忠孝新生店」正式開幕前夕，19日舉行媒體導覽會，店內展售各式日本來台生鮮，其中佐賀縣白草莓十分吸睛。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日
日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」將在20日開幕，內部陳設採日本工藝風，賣場中可看到鳥居、面具、達摩、燈籠等和風元素。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日
日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」將在20日開幕，內部陳設採日本工藝風，賣場中可看到鳥居、面具、達摩、燈籠等和風元素。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日
日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」將在20日開幕，新增推車方便消費者輕鬆購物。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日
日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」將在20日開幕，新增推車方便消費者輕鬆購物。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日
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