唐吉訶德2號店插旗光華商場商圈 20日正式開幕

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（中央社記者曾智怡台北12日電）日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」去年初登台掀起關注，今天宣布插旗光華商場商圈，2號店將在1月20日上午10時正式開幕。

PPIH集團旗下的台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司今天透過新聞稿宣布，台灣2號店DON DON DONKI忠孝新生店即將在1月20日上午10時正式開幕， 為單一樓層，面積1540平方公尺，同樣為24小時經營模式，商品種類囊括食品、水果、鮮魚、肉品、蔬菜、飲料、化妝品與雜貨等。

DON DON DONKI忠孝新生店不僅可購買到從西門店就極受歡迎的日本進口草莓、新鮮壽司，以及日本當地高人氣化妝品等，更首度加入4種專櫃攤位，包含MOCCHI-MOCHI、稻荷壽司 玉屋、和牛串 近藤、彩食健美等，打造琳瑯滿目的日式賣場。

DON DON DONKI長年向海外市場供應來自日本的特色商品，並持續於新加坡、泰國、香港等亞洲市場展店。（編輯：潘羿菁）1110112