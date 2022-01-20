唐吉訶德2號店開幕 日本YouTuber清晨4時排隊

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日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」將在20日開幕，單一樓層，採24小時經營模式，商品種類囊括食品、水果、鮮魚、肉品、蔬菜、飲料、化妝品與雜貨等。中央社記者徐肇昌攝 111年1月19日

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」今天開幕，日本YouTuber一樹清晨4時就到門口排隊，笑說自己來此的目的是介紹忠孝新生店與西門店的差異，還有自己最推薦的5個商品。

日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」進駐希望園區地下1樓，上午10時開幕營運，可能是第2間門市的緣故，店門口並沒有大排長龍，截至10時前，約有百人。

一樹接受媒體採訪時表示，西門店去年開幕時，有人清晨5時左右就抵達，擔心忠孝新生店開幕同樣湧入眾多人潮，他清晨4時就到場，卻發現門口冷清，令他有點意外。

一樹指出，自己4年前到台灣工作，從事演藝相關工作，今天將介紹忠孝新生店與西門店的差異，還有自己最推薦的5個商品，影片預計週末上架。

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排第2的是上午9時抵達忠孝新生店的王先生，他說自己逛過西門店，3層樓的設計令他在逛街時要常常上下樓，忠孝新生店是單一平面，相信逛起來會比較舒服，他最常購買的商品是糖果跟零食。

徐姓女大生則揪朋友共同排隊，想看看忠孝新生店有沒有新增販售商品，她通常會購買日本飲料、零食、保養品跟化妝品；上班族蔡小姐休假前往，平常都會逛西門店，買其他商店買不到的日本商品。（編輯：康世人）1110120

日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」進駐希望園區地下1樓，20日上午正式開幕營運。中央社記者謝佳璋攝 111年1月20日