集邦：Micro LED大型顯示器估2026至2030達高峰

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（中央社記者潘智義台北19日電）研調機構集邦科技今天公布調查，微發光二極體（Micro LED）技術障礙將隨時間逐一克服，Micro LED大型顯示器發展將在2026至2030年進入高峰期，單年度Micro LED晶片產值可望衝上百億美元。

集邦透過新聞稿指出，微發光二極體（Micro LED）大型顯示器將走向家庭劇院及高階商業展示市場，預估2022年Micro LED大型顯示器晶片產值將達5400萬美元。

集邦預估，Micro LED大型顯示器晶片產值至2026年有望上升至45億美元，年複合成長率為204%。

近幾年全球各區域主要品牌大廠紛紛發表Micro LED、Mini LED自發光大型顯示器展示品，其中以電視龍頭廠商三星（Samsung）自2018年發表146吋電視牆The Wall，接下來每年的消費性電子展（CES）持續推出包含75吋、89吋、101吋、110吋、219吋與292吋等大型的拼接顯示器。

集邦認為，由於不同的應用場景及技術的演進，未來Micro LED大型顯示器將以家庭劇院等級及企業總部與精品商店展示為發展趨勢，而商業型的室內外大型顯示器以Mini LED自發光大型顯示器為主。

因Micro LED大型顯示器為了滿足室內近距離觀賞，需要劇院級享受、無縫拼接、追求零邊框、薄型化設計、價格競爭力等需求，因此主動式驅動方案（AM）將是設計首選。

集邦表示，現階段Micro LED大型顯示器仍面臨技術與成本的雙重挑戰，其中又以Micro LED晶片成本、背板與驅動技術以及巨量轉移製程3方面為主要關鍵技術。（編輯：張均懋）1110119