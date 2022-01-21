被動元件市況 法人：第2季需求上揚今年價格持穩

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）被動元件市況備受關注，外資法人預估，2月廠商業績可望觸底，第2季開始市場需求上揚，中國大陸通路商庫存水位降至3個月，今年價格走勢持穩。

針對被動元件市況，美系外資法人20日報告預估，被動元件廠商2月業績有望觸底，從第2季開始，市場需求可望上揚。

觀察通路商庫存水位，外資法人指出，被動元件產業整體庫存水位持續下降，中國大陸通路商庫存水位在去年下半年維持4至5個月高峰，目前庫存水位降至3個月左右。

展望被動元件價格走勢，法人預估，今年被動元件整體價格不會再繼續走高，第1季約定價格（contract pricing）持穩，未來幾季被動元件價格走勢穩健。

日系外資法人日前預估，供應鏈中斷以及半導體缺貨狀況對車用、蘋果平板iPad以及蘋果電腦的影響，將延續到今年第1季。

被動元件大廠國巨日前表示，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，加上中國限電的不確定因素，使客戶對零組件的備貨意願較保守，國巨將密切關注市場供需狀況，並審慎應對客戶需求及產能配置。

去年第4季國巨自結合併營收新台幣256.89億元，較去年第3季減少12.6%，較前一年同期增加15.7%；外資法人預期，國巨可能在2月下旬公布去年第4季財報，預估去年第4季毛利率逼近39.5%，稅後淨利直逼55億元，每股稅後純益超過11元。

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國巨積極調整產品組合，目前國巨集團在標準品業績比重約25%，特殊品比重約75%。外資法人日前報告預估到2023年，國巨在高階特殊品業績比重可突破80%，上看82%，標準品業績比重下降至20%以下，預估比重降至18%。

被動元件大廠華新科積極布局日本市場，透過日本子公司釜屋電機株式會社收購當地被動元件廠商，增加鉭質電容、薄膜電容、電路保護元件的產品線，擴展在車用、工具機及工控等市場應用。（編輯：楊蘭軒）1110121