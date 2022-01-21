股匯雙挫 新台幣爆量貶破27.7元創近1個月低點

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）外資大出逃導致股匯雙雙下挫，不只台股失守萬八，新台幣匯率也貶破27.7元，收盤收在27.702元，貶值6.6分，創下近1個月新低，台北及元太外匯市場爆巨量，總成交金額達26.8億美元。

美國參議院通過反壟斷法案，衝擊科技股表現，美股四大指數走弱，台股今天也開低走低，各類股全面走弱，指數一舉跌破18000點關卡、回測季線17819點支撐，終場指數重挫318.98點，以17899.3點作收。

外資今天大舉賣超台股，金額達400.35億元，在匯市同樣匯出不手軟，導致新台幣兌美元以27.665元開盤後，便一路走跌，貶破27.7元價位，盤中最低至27.734元。

外匯交易員表示，熱錢大舉撤離之下，不只台股指數狂殺、跌破萬八大關，新台幣匯率也跟著回貶；眼見台幣匯價直直落，出口商趕緊搶進、猛烈拋匯，貶幅應聲收斂，終場收在27.702元，仍是近1個月新低，前低為去年12月27日的27.715元。

外匯交易員分析，美國總統拜登就職周年記者會罕見主動表態，支持緊縮以對抗通膨，外界認為聯準會升息步調恐怕會更鷹，加深金融市場的憂慮；新台幣升勢應暫時告終，後續關注外資動向及台股走勢，美國聯準會下週會議是否會釋出更多訊息值得留意。（編輯：張均懋）1110121