避免群聚買保險 新安產防疫保單線下通路26日喊停

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（中央社記者謝方娪台北24日電）防疫保單熱銷，實體通路出現群聚買保險現象，新安東京海上產險今天指出，為避免民眾群聚感染風險，線下通路將收件至26日下班時間為止，保留線上通路持續販售。

新安產險日前推出「防疫隔離險」方案，保單設計相對簡單，隔離賠新台幣5萬元、確診5萬元，合計最高理賠10萬元，無職業類別限制，最高74歲可投保，網路投保採單一保費666元；另有線下通路方案，保費定為813元。

新安產險這張防疫保單不侷限於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），只要是第1類至第5類法定傳染病都在保障範圍。

在和泰產險隔離賠10萬元防疫保單下架後，新安產險防疫保單為業界隔離保額最高的保單，自14日上架至19日，短短6日已逾10萬件投保量。

不過，通路端近日傳出新安產險線下通路即將喊停的消息，中央社記者向新安產險求證，證實線下通路將收件至26日下班時間約下午5時左右。

新安產險副總經理呂文泉指出，目前防疫保單約賣20萬件，由於實體通路櫃檯出現群聚買保險的情況「並非我們樂見」，顧慮群聚風險，因此線下通路將收件至26日下班時間為止。

不過，呂文泉說，防疫保單線上網路投保方案將會持續販售；為防一時湧入投保民眾較多、系統服務容量無法負荷，網站也會啟動排隊分流等措施。

為控管風險，新安產險先前已訂下這張防疫保單最高胃納量約為100萬件，並設下諸多預警線，比方銷量達50萬件就會加強注意每日進件量，以估算停賣預先公告的時間點。（編輯：康世人）1110124