台積電傳設廠雲嘉 學者：先進封裝是爭取訂單利器

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）市場傳出台積電正在評估雲嘉地區設置新廠，投入先進封裝技術；台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，先進封裝將會是台積電爭取重量級客戶訂單的重要利器。

市場消息指出，台積電持續擴充資本支出，並評估是否到雲林、嘉義設廠，以先進封裝為主。

劉佩真今天於台經院景氣動向記者會上，對此議題發表看法。她指出，台積電2021年資本支出規模為300億美元，今年再次調高至400~440億美元的規模，超乎市場預期；除了反映台積電投入先進製程、成熟製程及特殊製程，竹科、中科、南科晶圓廠擴編，甚至包括海外廠設置所需的相關資本支出。

近期傳出台積電規劃先進封裝廠，有可能選定雲嘉，劉佩真認為，台積電投入先進封裝是為了服務頂級客戶，希望提供完整的一條龍服務，且先進封裝可望成為台積電爭取重量級客戶訂單的重要利器。

劉佩真指出，目前台積電在竹科、竹南持續投入布局先進封裝相關的3D IC技術，未來這塊需求會逐步增加，先進封裝廠也會有擴廠需求；可以看出，台積電在整體產能擴充布局，除了本業晶圓代工，並延伸至先進封裝，在提升競爭力可以扮演輔助角色。（編輯：黃國倫）1110125