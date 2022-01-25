台德2021年貿易額首突破200億美元 大增近3成

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（中央社記者曾智怡台北25日電）台德關係日趨緊密，德國經濟辦事處今天表示，去年雙邊貿易額首次突破200億美元大關，達207億美元，與前年相比增加27.5%。德國經濟辦事處長林百科表示，進出口數據反映彼此平等互惠，並有利人工智慧、生物科技等合作。

根據資料，台德進出口以機械與電機設備為大宗，約占65億美元。

德國經濟辦事處今天發布新聞稿表示，根據台灣財政部最新財政及貿易統計數據，台德之間的貿易額首次突破200億美元大關，達到207億美元，與2020年的162億美元相比增加27.5%。

林百科（Axel Limberg）表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐下，德國與台灣2021年雙邊貿易仍呈正向發展，顯示德國依舊是台灣在歐洲最重要的貿易夥伴。此外，台灣自德國的進口與對德國的出口都大幅成長，代表經濟關係是建立在互利的基礎上。

數據顯示，2021年台灣出口德國約82億美元，成長35.4%，機械與電機設備占42億美元，其中以電子零組件以及資通與視聽產品為大宗。

至於台灣自德國進口達125億美元，成長22.8%，同樣以機械與電機設備為主，比重占46%、23億美元；其次為化學品，進口約28億美元，車輛、飛機、船舶與相關運輸工具則位居第三，進口22億美元。

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根據經濟部投審會資料，儘管獲批准的外國對台直接投資在2021年減少18.2%，德國對台灣的投資與2020年相比仍大幅增加67.3%，總額高達2億5260萬美元。

林百科強調，進出口數據反映德台間的經貿關係立足在平等互惠之上，並有益於國際間在工業4.0、人工智慧、生物科技等高科技技術的合作；德國經濟辦事處也看好2022年德台經貿關係將持續蓬勃發展。（編輯：林興盟）1110125