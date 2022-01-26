探井射源棒卡地底近半年 中油擬用先進鑽機打撈

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（中央社記者曾智怡台北26日電）中油去年8月不慎將低風險射源的探測器卡阻於地底深約2800公尺探井，至今未能取出；原能會今天表示，經持續輻射監測，作業現場安全無虞；中油規劃使用先進鑽機打撈方式回收射源，預計在2月中旬提交輻射安全評估報告後實施。

中油採油工程處去年8月6日在苗栗執行天然氣探井電測作業時，內含低風險射源的探測器卡阻於地下約2800公尺，截至目前，尚無法順利回收射源棒。

原能會今天發布新聞稿表示，自事件發生後，中油已於110年12月22日依游離輻射防護法規定於6個月內完成射源停止使用申辦；此外，中油及原能會都有持續定期派員至作業現場執行環境輻射偵測，至今偵測結果均為自然背景值，作業場所周圍無輻射安全之虞。

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原能會指出，中油為將卡阻井內射源儘速打撈收回，規劃採行國際先進的鑽機打撈工法，已提送時程初步規畫，預計將於2月中旬提交輻射安全評估報告，且針對打撈作業工法、試樣檢測，以及對工作人員輻射防護與環境監測、區域管制與劑量評估等，待原能會同意核准後，才會執行射源打撈作業。

原能會強調，將持續嚴格把關中油鑽機打撈作業規劃與輻射監測，務必做好完整妥善規劃評估，以順利回收射源，並確保打撈作業的工作人員與周圍環境輻射安全。（編輯：張均懋）1110126