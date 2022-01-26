宏碁去年巴西電競筆電市占過半 連4年奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北26日電）去年疫情帶動個人電腦需求，品牌廠宏碁今天引述市調機構GfK資料指出，2021年在巴西電競筆電市占率達54%，連續4年登上年度冠軍。

GfK資料顯示，宏碁去年12月巴西電競筆電市占達67%，為全年高峰；遠高於第2名市占率13%。

根據IDC統計，宏碁是2021年度全球個人電腦（PC）第5大廠商，全年出貨量達2390.6萬台、年增14%，市占率6.9%。

從基本面來看，宏碁去年12月合併營收新台幣295.16億元，月增2.3%，年增4%，改寫近9年同期新高；2021年全年合併營收3188.48億元，年增15.1%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市場研究機構TrendForce調查顯示，儘管疫情帶動2021年筆電出貨達2.461億台、創歷史新高，但市場近期雜音頻傳，且全球完整施打疫苗人口突破5成，相關需求逐漸收斂，預估2022年筆電出貨量將年減3.3%至2.379億台。

由於成熟製程IC缺料情況依舊嚴峻，使積壓訂單遞延至今年第1季，TrendForce預估第1季筆電出貨將季減1成以內，相較往年平均季減15%的幅度，有望淡季不淡。（編輯：趙蔚蘭）1110126