非蘋陣營新機上陣 三星、小米、OPPO交鋒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）農曆年將至，非蘋陣營新機消息輩出，小米今天發表Redmi Note 11系列共4款新機，三星預告將於2月9日推出Galaxy S系列旗艦新機，OPPO也將於2月11日舉辦Reno 7新機發表會。

小米集團今天在全球市場發表Redmi Note 11共4款系列新機，售價從199美元到379美元不等，將於1月底陸續開賣，其中三款再度搭載1億像素主鏡頭，且配備800萬像素的超廣角鏡頭，及200萬像素的微距鏡頭。

三星日前也預告，將在台灣時間2月9日晚間11時推出旗艦機S系列新機，市場傳出，新機主打色為紫紅色，將有S22、S22+和S22 Ultra三款新機，其中Ultra可能會配置觸控筆。

此外，OPPO將於2月11日舉辦「OPPO Reno 7系列新機發表會」，主打旗艦級影像規格，並將同步發表新穿戴裝置OPPO Watch Free。

根據全球市場研究機構TrendForce發布報告指出，今年第3季全球智慧型手機產量，三星以市占率21.2%領先全球，蘋果市占15.9%位居第2，OPPO市占率15.7%為全球第3，小米市占率13.7%位居第4。（編輯：康世人）1110127