工研院用機器視覺與大數據 助食品業管控味精生產

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（中央社記者張建中新竹27日電）工研院開發複雜流體製程監測系統，以機器視覺技術結合大數據分析輔助人工辨識結晶生成狀態，協助食品業者進行味精生產管控，未來技術將擴大導入製藥及化工業。

工研院今天表示，傳統味精在製作時，需仰賴經驗豐富的老師傅進行晶粒結晶監測，工研院利用開發的複雜流體製程監測系統，協助食品產業智慧升級。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘指出，有別於傳統自動光學檢測只能針對固定形狀辨識，工研院開發的複雜流體製程監測系統，以特殊設計的影像感測器，結合專為流體等複雜影像設計的演算法，可協助辨識結晶生成狀態，提升結晶製程良率。

李宗銘說，目前已成功完成廠商量產味精反應槽線上監測系統驗證，將人員視覺感知經驗轉換為可量化的數值，建立一致性的食品製程判讀標準，並可長時間監測讀取訊號。

工研院表示，未來將導入人工智慧（AI）數位專家製程控制系統，協助廠商達到全廠自動化生產目標。此外，複雜流體製程監測系統的技術未來可擴大導入製藥、化工等產業，促進產業轉型升級。（編輯：康世人）1110127