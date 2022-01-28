新台幣最高發行額衝破3兆飆新高 創28年最大增速

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中央銀行28日公布農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為3兆3901億元，續創歷史新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）中央銀行今天公布農曆春節前最後一個營業日（28日）的新台幣最高發行額為3兆3901億元，續創歷史新高，且年增率飆破1成、達10.61%，創28年來最大增速。

央行發行局局長鄧延達解釋，農曆年前，企業發放年終、績效獎金，加上民眾提領新鈔、發紅包、採購年貨及各式用品，都會推升通貨發行額，農曆春節前最後一個營業日通常都是發行額高峰。

鄧延達表示，農曆年後，民眾陸續將錢存回銀行，發行額也會隨之下降。

牛年封關最後一個營業日，新台幣最高發行額衝破3兆元，不只較110年最高發行額爆增3251億元，年增率10.61%也是民國84年以來最高。

鄧延達表示，除了農曆年前的通貨需求較大，去年疫情、經濟強勁兩大因素，也相當關鍵。

鄧延達解釋，疫情期間，民眾預防性需求明顯提高，舉例來說，以前民眾去ATM提款，可能單次提領3000、5000元，但受到疫情影響，大家比較少出門，而且不太想頻繁碰觸ATM按鍵，可能一次就提了7000元、1萬元；過去一整年來，確實發現民眾對大額鈔票的需求更強烈，歐元區、英國也都有同樣趨勢。

另外，110年台灣經濟成長率達6.28%，創下11年新高。鄧延達指出，經濟成長強勁，民眾消費能力提升，鈔票需求也會增加。

值得一提的是，雖然近幾年台灣電子支付愈來愈普及，鄧延達說，電子支付比例增加，但對鈔券總需求沒有減少，顯示民眾還是很喜歡用實體鈔券。（編輯：潘羿菁）1110128