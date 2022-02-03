半導體業缺人才 產業大老提解方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台灣半導體產業人才需求孔急，包括聯發科、鴻海、友達等業界大老紛提解方。業者認為，台灣數學、理工優秀人才嚴重短缺，應建立各式學習環境，推動雙語教育和跨域教育，建立一套完整有效的人才培育模式。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球，加上美中貿易戰、數位轉型浪潮影響，全球半導體產業供應鏈重組；此外，原物料成本大幅上揚，晶片供應嚴重短缺，台灣半導體產能成為兵家必爭之地。不過，台灣半導體產業不僅碰到了長短料缺貨問題，更面臨人才嚴重不足的燃眉之急。

SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，根據SEMI調查顯示，全球75%的半導體企業均認為公司缺乏人才，人才培育是半導體產業進入下一個世代，維持台灣競爭力的關鍵。

晶圓代工大廠聯電榮譽副董事長宣明智指出，現在是半導體產業需要大量人才的時刻，如何吸引更多人才投入與培育人才，是當前刻不容緩的任務。

手機晶片設計大廠聯發科董事長蔡明介分析，台灣目前半導體從業人員約22萬人，不過少子化衝擊導致高教畢業生數量急速下降，教改使大學競爭力無法提升，優秀人才持續外流。

他引述教育部統計指出，半導體就業市場高度仰賴的高階和基礎人才，未來10年將大幅減少逾3成，可見台灣數學、理工優秀人才嚴重短缺，已成半導體和高科技產業持續朝尖端技術發展的隱憂。

對於半導體人才培育，宣明智表示，近年許多理工人才轉往其他資訊與人工智慧（AI）領域，關鍵在於大眾對半導體有迷思與誤解，認為半導體工作需要高知識門檻且勞心勞力。他呼籲，除了培育高階菁英半導體人才外，對於想在半導體領域發揮的人士，應該提供各式學習環境。

蔡明介認為，台灣應該從政策面和實質面，鼓勵並強化STEM（科學、技術、工程、數學）教育，升高層級，視同國安問題嚴肅對待。

蔡明介指出，美國半導體產業協會去年就研擬半導體10年計畫，提出技術藍圖，呼籲美國政府正視技術不進則退，應迅速提出跨世代的全新技術革新。他說，台灣半導體產業目前興盛，但科學根基不及歐、美、日等國扎實；此外，台灣高等教育欠缺扎實基礎科學研究及縝密的研究方法，台灣應該正視。

台北市電腦公會理事長、面板大廠友達光電董事長彭双浪指出，新的時代需要新型人才，面對智慧應用時代，政府正積極推動雙語教育和跨域教育，為台灣提升未來國際競爭力。

他期盼，政府可透過獎勵輔導的措施，讓學界和業界共同攜手，開發雙語數位學習內容，落實台灣成為「世界智慧島」的願景。

鴻海集團目前積極布局量子運算領域，董事長劉揚偉日前在記者會中表示，鴻海研究院量子計算研究所將培養台灣在量子科技方面的人才，期盼延續台灣在半導體的產業優勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉揚偉說，在台灣培育量子運算優秀人才，同時打造具品質與國際聲望的研究環境，吸引國際人才加入，是現階段刻不容緩的任務。他希望，集結台灣關鍵人才資源，整合矽島的基礎，往量子科技的未來前進。

整體觀察，儘管台灣半導體產業擁有具紀律的工程師及碩博士班學生，不過少子化問題是當前半導體業人才缺乏的主因，產業界及技術應用範圍涵蓋全球供應鏈及跨國營運，人才語文能力及國際視野累積相當重要。此外，未來專業人才與領導人才培育上，也需注重ESG（環境、社會責任、公司治理）的意識與養成，才能跟上國際永續發展的大趨勢。（編輯：張良知）1110203