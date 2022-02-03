捨棄300萬年薪 前鴻海經理打造「師虎來了」水電修繕共享平台

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（中央社記者梁珮綺台北3日電）頂著年薪新台幣300萬元高薪，曾在鴻海任職的朱峯誼，原本可以待在名氣響叮噹大企業，卻跳脫慣性生活選擇創業。他偕同夥伴打造師虎來了App，成為全台首家結合水電修繕師傅線上平台，如今會員數達6萬人，明年將拚「出海」前進國際市場。

2019年成立的飛達智能，主打居家修繕服務共享平台，旗下App名稱「師虎來了」，乍看之下讓人摸不著頭緒，飛達智能總經理朱峯誼接受中央社專訪，他笑說，「師虎」用台語發音，很像是「師傅」，取其諧音想讓顧客更容易記住。

不過幽默談笑背後，卻有著創業血淚史。時間回推到10多年前，當時朱峯誼在鴻海擔任產品經理，工作上手、年薪又高達300萬，那時碰到組織調整，他不諱言當時曾經天人交戰，是要繼續留在電子業或是挑戰自己、開創新局；或許是創業企圖心驅動，他與當時的鴻海總經理劉揚偉秘書陳洛婕決定自行開立一番事業。

●曾經窮到手上沒現金 只能刷卡度日

由於朱峯誼家裡本來就是從事水電修繕相關行業，陳洛婕父親熟悉裝潢，2人創業的第一步選擇工程服務業，在2010年成立「生活國際工程股份有限公司」，瞄準2B（對企業）市場，針對連鎖店、學校或機構，進行水電修繕、防水等基礎工程。

眼看著共享經濟趨勢崛起，朱峯誼將腦袋轉到了2C（對消費者）市場。他說，2017年時就有開發App的念頭，花了很多時間了解共享平台的營運模式，與陳洛婕等人投入300萬元成立飛達智能，由陳洛婕擔任負責人，號召全台水電修繕師傅、設計師等加入師虎來了App平台，顧客透過App開出需求單，師虎媒合附近的師傅接單。

自身對修繕水電這行業不陌生，但想要淘到金卻並非易事。他回憶，對一個新創公司而言，還沒賺錢要先花錢，募資又屢屢碰壁，很多時候是自己拿錢出來，「你能想像嗎，當時窮到手上已經沒有現金」，只能刷卡度日。

不僅是現金流幾近斷炊，在公司管理部分也遇到不少挑戰，包括師傅不準時到顧客家、報價範圍誇張、App不好用等等。「早期收到很多客訴」，朱峯誼坦言。

面臨排山倒海的客訴，朱峯誼心念一轉，想起自己在鴻海學到的最大收穫就是專案管理，他將報價、驗收、付款、售後服務等一連串環節，拆解成一個個專案。透過專案式管理，不僅提升管理效率，也能即時排除障礙，客訴量逐漸下降。

消費者可透過師虎來了App叫修，小至水電修繕、大至裝潢設計，都能彈指間搞定，如今平台會員數達6萬人，後續更有望前進國際市場。中央社記者梁珮綺攝 111年2月3日

●800元訂單也接 線上平台不挑金額提升媒合率

2020年公司真正站穩腳步，開始有創投業者注意到飛達智能，並引入國發基金創業天使投資方案挹注千萬元，甚至也跟凱撒衛浴、和成衛浴等知名品牌合作，飛達智能經營慢慢步入正軌，實收資本額從300萬增加至4000萬元，成長12倍。

當口碑逐步累積，訂單量也跟著水漲船高，根據統計，「師虎來了」2020年5月至今已媒合將近6000件案子，當中金額最小的是換電燈開關，費用為800元；金額最大則是室內裝潢，高達300萬元。

如今的「師虎來了」共有近6萬名會員，當中有1000人是師傅或設計師。

隨著生意規模愈接愈大，飛達智能成立師虎學院著手培訓，配合今年即將在台北、台中、高雄開實體店面，開設60小時付費課程，有興趣的人上完課後就能得到認證，也能成為平台的師傅，自行接案。

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從開發「師虎來了」App、開設實體店面到成立師虎學院，飛達智能僅花不到3年時間，朱峯誼表示，2021年營收已較2020年成長10倍，預計2022年要再成長10倍。

至於公司未來要如何發展，朱峯誼雄心萬丈，盼2023年能將商業模式輸出到海外，初步鎖定美國、日本與新加坡。其中，美國對共享經濟相當熟悉，成功後就能再到歐洲嘗試；新加坡則是要前進東南亞國家的灘頭堡。（編輯：楊蘭軒）1110203