中鋼今年訂定3大目標 拚營運再創高峰

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（中央社記者蔡芃敏台北8日電）中鋼董事長翁朝棟表示，今年市場充斥諸多不確定性因素，不過中鋼將努力做好3大目標，力拚降低成本，且提升精緻鋼品銷量與高品級鋼品銷售，盼中鋼集團今年營運再創高峰。

中鋼今天舉辦新春開泰祈福典禮，翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總經理黃建智以及中鋼企業工會理事長陳春生等人均出席活動。

中鋼去年表現亮眼，營收達新台幣4683.28億元，年增49%，稅前淨利達844.1億元，雙雙創下建廠以來新高。翁朝棟表示，不僅中鋼去年獲利表現良好，中鋼日鐵越南、中鋼印度、中鋼馬來西亞及中鋼精材等海外子公司獲利同創新高。

面對全球通貨膨脹、地緣政治風險及諸多不確定因素，翁朝棟已訂定今年要做好3大目標，中鋼今年將力拚降低成本40.3億元，精緻鋼品銷售量衝刺至65萬噸，占整體銷售約7.5%，以及高品級鋼品銷售量達434萬噸，占比逾5成，期許中鋼集團今年營運再創高峰。

同時，也要落實多項要務。他說，首先，積極推動數位轉型，生產線全面盤點及陸續導入智能製造。第2，做好節能減碳，全面盤查產品碳足跡，今年將投入2億元，啟動鋼化聯產的先導實驗產線，因應未來碳中和的挑戰。

翁朝棟表示，要精進風險管控能力，盤點營業秘密，並鞏固公司競爭力。做好企業文化梳理，以及嚴密落實防疫措施。

展望後市，中鋼看好農曆年後迎來拉貨潮，鋼市將自3月起反彈，對於後市需求並不看淡。（編輯：黃國倫）1110208